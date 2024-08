Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 31

Actien-Börse Nr. 31

www.bernecker.info

Die DT. BANK nehmen wir aus dem Banker-Rennen. Gut sechs Jahre begleiten wir die größte deutsche Bank loyal in ihren Bemühungen, eine vergleichbare Performance zu erreichen wie andere europäische Großbanken, z. B. BNP PARIBAS und BANCO SANTANDER im Euroraum und UBS (Schweiz). Alle standen bislang unter den gleichen Bedingungen im gleichen Markt. Einer schafft es nicht: Die DT. BANK. Den jüngsten Unfall Postbank nehmen wir hin, Gleiches gilt für DWS GROUP. Beides bezeugt jedoch dieUnfähigkeit des Spitzenmanagements, die Geschäftsteile im Griff zu halten. Bleibt die Struktur der DT. BANK als Universalbank mit den zwei wichtigsten Teilen Kreditgeschäft und Investmentbanking: Was machen die anderen richtig? ...Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, und sein Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen derThemen u.a.:++ Stürmischer Börsenherbst im Anmarsch?++ Markttechnik: DAX vor Einbruch?++ DT. BANK: Time to say goodbye?++ INFINEON: Zweigleisiger Chip-Zyklus++ AIXTRON liefert Signale++ VOSSLOH bleibt die Ausnahme++ PHILIPS vor Comeback?++ PAYPAL setzt ImpulseIhre Bernecker Redaktion /