Deutsche Post versendet keine guten Ergebnisse - Investoren enttäuscht

Viele Kennzahlen der Deutschen Post verlieren im Jahresvergleich an Wert. Was ist der Grund dafür? Wie will die Firma die Situation ändern?



Heute Morgen hat die ehemalige Deutsche Post, DHL Group, die Quartalszahlen für das zweite Quartal, veröffentlicht. Der Konzern leidet vor allem aufgrund der anhaltend wenig dynamischen Weltkonjunktur. Das ganze Express-Netzwerk ist von der Verlangsamung des Welthandels betroffen. Darüber hinaus sieht das Unternehmen kein klares Signal für eine mögliche Besserung. Infolgedessen ist das operative Ergebnis um 20% im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 1,35 Milliarden Euro gefallen. Der freie Cashflow sinkt auch um 23% auf 344 Millionen Euro. Nichtdestotrotz hat DHL es geschafft, den Konzernumsatz um 2,5% zu steigern.



Die Finanzchefin, Melanie Kreis, zeigt sich jedoch optimistisch auf der Zukunft. Die gute Positionierung durch das "einzigartige Logistikportfolio" sollte entscheidend sein, wenn die Wirtschaft wieder an Fahrt gewinnt. Außerdem deutet sie eine Erhöhung des Portos für das kommende Jahr. Trotzdem sind die Investoren von diesen Wörtern nicht überzeugt, die Aktie fällt heute zwischenzeitlich um mehr als 4% auf 34,40 Euro.









Quelle: HSBC