Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Toronto, ON - 1. August 2024 - American Aires Inc. ("American Aires" oder "Aires Tech" oder "Aires" oder das "Unternehmen") (WKN: A3EQAF - CSE: WIFI - OTC: AAIRF), ein Pionier im Technologiebereich mit Produkten zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung, und WWE, Teil der TKO Group Holdings (NYSE: TKO), gaben heute eine bedeutende neue Partnerschaft bekannt, die darauf abzielt, die persönlichen Leistungsregime der WWE Superstars zu stärken. Die Zusammenarbeit wird Fans weltweit über den Schutz vor den potenziellen Langzeitgesundheitseffekten von allgegenwärtigen elektromagnetischen Frequenzquellen (EMF) aufklären und die WWE Superstars bei der Steigerung ihrer körperlichen Leistung, Pflege und Erholung unterstützen.

Das Abkommen benennt American Aires als offiziellen WWE-Partner, aufbauend auf Aires Techs Engagement für Innovation in Leistung und Wellness. Die Partnerschaft wird beim WWE SummerSlam sichtbar sein, der am Samstag, den 3. August 2024, im Cleveland Browns Stadium in Cleveland stattfindet.

Das Abkommen von Aires Tech mit der WWE, das zum 11. Juni 2024 in Kraft trat und bis Ende 2025 läuft, wird prominent auf WWE-Plattformen präsentiert, mit umfangreicher Promotion in den sozialen Medien. Die Partnerschaft startet mit prominenter Platzierung in "WWE NOW", dem wesentlichen Nachrichtenrundgang des WWE-Universums, der wöchentlich vor den WWE-Programmen ausgestrahlt wird. Aires wird in Segmenten von "Celtic Warrior Workouts" auf dem YouTube-Kanal des WWE Superstars Sheamus hervorgehoben, mit Fitnessroutinen mit Top-WWE-Athleten. Fans können diese Integrationen regelmäßig auf den Plattformen der WWE verfolgen, die wöchentlich in mehr als 180 Ländern in 30 Sprachen ausgestrahlt wird und in einer Milliarde Fernsehhaushalte weltweit zu sehen ist. WWE produziert wöchentlich sieben Stunden Originalprogramm, das von etwa 11 Millionen vielfältigen Fans in den Vereinigten Staaten gesehen wird.

Früher in diesem Jahr wurde Aires Tech offizieller Partner der UFC, ermöglicht durch WME Sports als Teil seiner umfassenden Zusammenarbeit mit Aires Tech, um die Markenstrategie des Unternehmens im Sport- und Unterhaltungsbereich zu gestalten. Zusammen werden diese Partnerschaften die Markenbekanntheit und das Verkaufswachstum von Aires weiter vorantreiben, mit dem Ziel, die Marke zu einem Haushaltsnamen zu machen.

"Wir freuen uns, TKOs Partnerschaft mit Aires Tech auf die WWE auszuweiten", sagte Grant Norris-Jones, Executive Vice President & Head of Global Partnerships für TKO. "Aires' Liebe zum Detail in Bezug auf Innovation in Verbindung mit Gesundheits- und Wellnesspraktiken steht im Einklang mit dem Sicherheitsansatz der WWE für ihre Athleten."

"Unsere Zusammenarbeit mit der WWE wirft weiteres Licht auf die unsichtbaren Gefahren von EMFs, da die digitale Vernetzung immer tiefer in unser tägliches Leben eingebunden ist", sagte Josh Bruni, Chief Executive Officer von Aires Tech. "Aires' Technologie schützt vor den negativen Auswirkungen von EMF und verstärkt das Positive, was den Athleten hilft, sich zu fühlen und ihr Bestes zu geben. Die WWE steht für den Höhepunkt des Athletismus und wir sind stolz darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um das Bewusstsein für die potenziellen Gesundheitseffekte von EMF zu erhöhen."

Das Unternehmen hat auch Partnerschaften mit Canada Basketball und einzelnen Athleten im Rahmen ihrer AiresAthletes-Kampagne, die die Marke mit Spitzenleistung und Gesundheit in den Köpfen der Verbraucher verbindet. Die Athletenpartner treten in Programmen und Inhalten auf, um Athleten und zehn Millionen Sportfans weltweit anzusprechen, um die Marke Aires und ihre EMF-Schutzprodukte zu bewerben. Zum AiresAthletes-Kader gehören RJ Barrett von den Toronto Raptors, der 6-fache NHL All-Star John Tavares von den Toronto Maple Leafs, Maycee "The Future" Barber aus der Women's Flyweight Division der UFC und die NFL-Legende und 3-fache NFL Pro Bowler Tiki Barber.

Für weitere Informationen über Aires' Partnerschaft mit der WWE und seine innovative EMF-Schutztechnologie besuchen Sie bitte www.airestech.com.

Über TKO

TKO Group Holdings, Inc. (NYSE: TKO) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Sport und Unterhaltung. TKO umfasst die UFC, die weltweit führende Organisation für gemischte Kampfkünste, und die WWE, den anerkannten weltweiten Marktführer im Bereich Sportunterhaltung. Gemeinsam erreichen unsere Organisationen mehr als 1 Milliarde Haushalte in etwa 210 Ländern und Gebieten, und wir organisieren jährlich mehr als 300 Live-Veranstaltungen, die mehr als zwei Millionen Fans anziehen. TKO gehört mehrheitlich der Endeavor Group Holdings, Inc. (NYSE: EDR), einem globalen Unternehmen für Sport und Unterhaltung.

Über WWE

WWE ist eine integrierte Medienorganisation und der anerkannte weltweite Marktführer in der Sportunterhaltung. Das Unternehmen besteht aus einem Portfolio von Geschäftsbereichen, die originale Inhalte 52 Wochen im Jahr für ein globales Publikum erstellen und liefern. WWE verpflichtet sich zu familienfreundlicher Unterhaltung in seinem Fernsehprogramm, bei Premium-Live-Events, digitalen Medien und auf Verlagsplattformen. WWEs TV-PG-Programmierung ist weltweit in mehr als 1 Milliarde Haushalten in 25 Sprachen über weltklasse Vertriebspartner wie NBCUniversal, FOX Sports, TNT Sports, Sony India und Rogers zu sehen. Das preisgekrönte WWE Network umfasst alle Premium-Live-Events, geplante Programme und eine umfangreiche Video-on-Demand-Bibliothek und ist derzeit in etwa 165 Ländern verfügbar. In den Vereinigten Staaten ist der Streaming-Dienst von NBCUniversal, Peacock, das exklusive Zuhause des WWE Network. WWE ist Teil der TKO Group Holdings (NYSE: TKO). Weitere Informationen zu WWE finden Sie auf wwe.com und corporate.wwe.com.

Über American Aires Inc.

American Aires Inc. ist ein in Kanada ansässiges Nanotechnologieunternehmen, das sich für die Verbesserung des Wohlbefindens und der Umweltsicherheit durch wissenschaftsgeleitete Innovation, Bildung und Interessenvertretung einsetzt. Das Unternehmen hat einen proprietären Resonator auf Siliziumbasis entwickelt, der vor den schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung (EMR) schützt. Die Lifetune-Produkte von Aires zielen auf EMR ab, die von elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, Computern, Babyfonen und Wi-Fi, einschließlich der leistungsstärkeren und schnell wachsenden 5G-Hochgeschwindigkeitsnetze, ausgehen. Aires ist an der CSE unter dem Kürzel "WIFI" und an der OTC Pink unter dem Symbol "AAIRF" notiert.

Im Namen des Boards

Josh Bruni, CEO

Webseite: www.airestech.com

Investor Relations:

mailto:wifi@airestech.com

Telefon: +1 415 707-0102

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Warnhinweise:

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die künftige Finanzlage und Finanzkennzahlen, die künftige Marktposition, das Wachstum, Innovationen, den globalen Einfluss, die Geschäftsstrategie, die Markenentwicklung, die Produktübernahme, die Verwendung der Erlöse, die Unternehmensvision, geplante Übernahmen, strategische Partnerschaften, Joint Ventures, das Jahr 2024 als unser bestes Jahr aller Zeiten, die Fortsetzung unseres Umsatzwachstums, die Beziehungen zu Sportlern, Prominenten und Künstlern, die Größe und das Wachstum des Verbrauchermarktes, der sich auf Wohlbefinden und EMF-Schutz konzentriert, strategische Allianzen und Kooperationen, Budgets, Kosten sowie Pläne und Ziele des Unternehmens oder unter Beteiligung des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und beruhen auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "beabsichtigt", "zielt ab", "zielt darauf ab", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden "können", "könnten", "sollten", "würden", "könnten" oder "werden". Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen sich einige der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, der Branchenbedingungen, das Eintreten von Ereignissen höherer Gewalt, Entwicklungen und Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Wettbewerbsfaktoren und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Bestimmte wesentliche Annahmen in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen können in dieser Pressemitteilung sowie in den jährlichen und vierteljährlichen Managementberichten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca veröffentlicht werden, erörtert werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung dieser Informationen verwendeten Annahmen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig angesehen wurden, als ungenau erweisen können und dass man sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollte. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den Wertpapiergesetzen verlangt.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt. Die Aktien wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer Person in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine geltende Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Stammaktien in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Wir streben einen sicheren Hafen an.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76433Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76433&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA02377G2045Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18335461-wwe-r-aires-tech-kuendigen-mehrjaehrige-globale-marketingpartnerschaft