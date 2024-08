Der Verkauf ist die zweite vollständige Abwicklung eines europäischen Geschäfts durch OpenGate im Jahr 2024

OpenGate Capital ("OpenGate"), eine weltweit tätige Private-Equity-Firma, gab heute bekannt, dass sie den Verkauf von Fiven, einem weltweit führenden Hersteller von Körnern und Pulvern aus Siliziumkarbid ("SiC"), an Kymera International, ein Portfoliounternehmen von Palladium Equity Partners, LLC, abgeschlossen hat. Zu den Bedingungen der Transaktion wurden nichts mitgeteilt.

OpenGate hatte Fiven im Jahr 2019 im Rahmen eines Corporate Carve-outs von Saint-Gobain übernommen. Seitdem hat das Unternehmen unter der Leitung des Operations-Teams von OpenGate an Profitabilität gewonnen. Zu den Wachstumsinitiativen gehörten:

Abwicklung einer komplexen Ausgliederung (Carve-out), wozu insbesondere die Einrichtung eigenständiger Support-Funktionen, juristischer Personen und neuer Lieferverträge erforderlich war

Verbesserung der Angebotspalette mit einem besonderen Schwerpunkt auf Spezialprodukten, darunter hochreines Siliziumkarbid für Halbleiter, Lithium-Ionen-Batterien und Verteidigungsanwendungen

Einführung einer wertorientierten Preisgestaltung über das gesamte Kundenportfolio hinweg

Entwicklung einer klaren ESG-Roadmap zur Sicherstellung der besten Positionierung von Fiven in der Branche

"Unsere Arbeit in den letzten fünf Jahren mit dem Fiven-CEO Falk Ast und seinem Team war unglaublich lohnend", sagte Julien Lagrèze, Partner und Head of Europe bei OpenGate. "Durch unsere engagierte Partnerschaft haben wir Fiven auf einen Weg zu einem disziplinierten Wachstum geführt. Ich möchte dem OpenGate-Team für seine Mitwirkung an dieser Investition danken, darunter unserem M&A-Team unter der Leitung von Fabien Marcantetti, Managing Director, Xavier Lambert, Principal, und Damien Faujour, Senior Associate, sowie unserem Operations-Team unter der Leitung von Marc Veillas, Managing Director, und Stéphane Feldmann, Principal. Ich bin zuversichtlich, dass das Unternehmen für einen anhaltenden Erfolg gut vorbereitet ist."

Fiven-CEO Falk Ast erklärte: "Vielen Dank an das OpenGate-Team für seine hervorragende Partnerschaft während des gesamten Prozesses und an das tüchtige Fiven-Team für seine Beiträge. Unsere enge Zusammenarbeit mit OpenGate hat die Position von Fiven als Weltmarktführer innerhalb der Branche vorangebracht, und wir freuen uns auf die Zukunft des Unternehmens bei Kymera."

Die SiC-Körner und -Pulver von Fiven zeichnen sich durch einzigartige Eigenschaften wie Härte, Wärmebeständigkeit, Verschleißfestigkeit, Wärmeleitfähigkeit und chemische Reaktionsträgheit aus. Fiven-Produkte werden an einen breit gefächerten Kundenstamm in Europa, Südamerika und Nordamerika verkauft, wo sie in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, unter anderem in der Metallurgie, bei der Herstellung von Feuerfestmaterialien, in Filtrationsprodukten und in der technischen Keramik. Fiven ist weltweit mit Produktionsstätten in Norwegen, Belgien und Brasilien vertreten und hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen.

OpenGate Capital wurde von Baird und Willkie Farr Gallagher LLP beraten.

Die Ausgliederung von Fiven ist die zweite vollständige Abwicklung eines derartigen Geschäfts von OpenGate im Jahr 2024 und schließt sich an den Verkauf von SMAC an, einem französischen Unternehmen für Abdichtungs- und Fassadensysteme, das OpenGate Ende April 2024 an die Compagnie Financière Jousset und das SMAC-Managementteam verkauft hat.

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital ist ein weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen, das sich auf den Erwerb und Betrieb von Unternehmen spezialisiert hat, um durch betriebliche Verbesserungen, Innovation und Wachstum neue Werte zu schaffen. Die 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in der kalifornischen Metropole Los Angeles und hat eine europäische Niederlassung in der französischen Hauptstadt Paris. Die erfahrenen Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate Capital mehr als 40 Plattformakquisitionen in Nordamerika und Europa durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

