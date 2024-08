Der DAX ist am Donnerstag schwach in den Monat August gestartet. Die Aussicht auf womöglich bald sinkende Leitzinsen in den USA half dem deutschen Leitindex nicht. Auf die Stimmung drückten die Quartalszahlen im Autosektor.Der DAX schloss heute bei 18083,05 Punkten und damit 2,3 Prozent niedriger. Damit sank das Börsenbarometer wieder unter die 100-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend, die in den zurückliegenden Tagen als Unterstützung gedient hatte.Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...