NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Daimler Truck nach endgültigen Quartalszahlen von 52 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Nutzfahrzeugherstellers habe die vorherigen Gewinne aufgegeben, die auf der für 2024 erwarteten Erholung im Frachtgeschäft basiert hätten, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die nächste Kursrally könnte auf entsprechenden Hoffnungen für 2025 fußen - anders als der Markt rechne er im kommenden Jahr nicht mit einem Gewinnrückgang./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2024 / 12:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2024 / 12:17 / ET





ISIN: DE000DTR0CK8