Die Coinbase-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen Anstieg von 0,9 Prozent auf 226,45 USD. Dieser Kurs liegt 25,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 283,33 USD, aber beachtliche 69,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im ersten Quartal 2024 konnte Coinbase einen deutlichen Gewinnsprung verbuchen, mit einem EPS von 4,84 USD gegenüber einem Verlust im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 201,18 Prozent auf 2,33 Mrd. USD.

Krypto-Freundlichkeit als Wachstumstreiber

Die positive Entwicklung der Coinbase-Aktie könnte durch die zunehmende Krypto-Freundlichkeit in der politischen Landschaft weiter begünstigt werden. Experten sehen in einer möglichen kryptofreundlichen Politik enormes Potenzial für den Sektor. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn pro Aktie von 7,33 USD. Diese Aussichten, gepaart mit der wachsenden Akzeptanz von Kryptowährungen in der Finanzwelt, könnten die Coinbase-Aktie weiter beflügeln.

