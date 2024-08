Das Projekt zur Kohlenstoffabscheidung soll 800.000 Tonnen Kohlenstoffemissionen in einer Zellstoff- und Papierfabrik an der US-Golfküste entfernen

Regulatorische Nachrichten:

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240731110267/de/

(Photo: Business Wire)

Das Joint Venture von SLB und Aker Carbon Capture (SLB-ACC JV) hat heute bekannt gegeben, dass sein Partner CO280 Solutions den Zuschlag für das Front-End-Engineering und Design (FEED) einer groß angelegten Kohlenstoffabscheidungsanlage in einer Zellstoff- und Papierfabrik an der US-Golfküste erhalten hat. Das Projekt, mit dem jährlich 800.000 Tonnen Kohlendioxidemissionen beseitigt werden sollen, wird auch eine dauerhafte, überprüfbare und erschwingliche Kohlendioxidbeseitigung (CDR) ermöglichen.

Die nordamerikanische Zellstoff- und Papierindustrie bietet die Möglichkeit, bis zu 130 Millionen Tonnen Kohlenstoff pro Jahr zu entfernen. Durch die dauerhafte Abscheidung und Speicherung dieser Emissionen erzielt die Industrie negative Emissionen, da mehr Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernt wird, als durch den Prozess emittiert wird.

"Dieser Vertrag stellt einen wichtigen Meilenstein in unserer Partnerschaft mit CO280 dar, um großtechnische Lösungen zur Kohlenstoffabscheidung für die nordamerikanische Industrie zu liefern", sagte Egil A. Fagerland, Chief Executive Officer von SLB-ACC JV. "Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit CO280 und ihrem Zellstoff- und Papierpartner fortzusetzen, um eine großtechnische Kohlenstoffabscheidungsanlage durch die FEED vorzubereiten."

Das Konzeptdesign für die FEED der Kohlenstoffabscheidungsanlage basiert auf der modularisierten Just Catch 400 von SLB-ACC JV, einer standardisierten und modularen Technologie, die die Vorfertigung von Kohlenstoffabscheidungseinheiten ermöglicht. Das Joint Venture liefert bereits Just Catch- und Big Catch-Lösungen an mehrere Industriestandorte in den Bereichen Bioenergie, Zement und Energiegewinnung aus Abfall.

"Partnerschaften sind der Schlüssel zum Abbau von Megatonnen Kohlenstoff bis 2030: Wir sind stolz auf die Partnerschaften, die wir sowohl in der Zellstoff- und Papierindustrie als auch auf den CDR-Märkten aufgebaut haben, und auf unsere Zusammenarbeit mit dem SLB-ACC JV als wichtigem Technologiepartner", sagte Jonathan Rhone, Chief Executive Officer von CO280. "Durch die Abscheidung und dauerhafte Speicherung von biogenem CO2 in den Fabriken können wir ein riesiges Potenzial für die Beseitigung von Kohlenstoff in der Zellstoff- und Papierindustrie erschließen und den CDR-Markt vergrößern."

Dieser Vertrag folgt den jüngsten Ankündigungen des Joint Ventures SLB-ACC und von CO280 über ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung groß angelegter CDR-Projekte in der US-amerikanischen und kanadischen Zellstoff- und Papierindustrie sowie ihrer Zusammenarbeit mit Microsoft zur Skalierung der gesamten Wertschöpfungskette der Kohlenstoffabscheidung in den USA und Kanada durch Abscheidung und dauerhafte Speicherung von biogenem CO2 in Zellstoff- und Papierfabriken.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Über das Joint Venture von SLB und Aker Carbon Capture

Das Joint Venture von SLB und Aker Carbon Capture widmet sich Lösungen zur Kohlenstoffabscheidung und -reduzierung. Die bewährten modularen Technologien des Unternehmens ermöglichen es der Industrie, die Abscheidungstechnologie schnell und in großem Umfang einzusetzen, um die Anforderungen von morgen und die Möglichkeiten von heute zu erfüllen. Derzeit liefert das Unternehmen sieben Anlagen zur Kohlenstoffabscheidung an Bioenergie-, Abfallverwertungs- und Zementanlagen. Besuchen Sie dieSLB-ACC JV Website.

Über CO280

CO280 Solutions Inc. ist ein Entwickler von groß angelegten Projekten zur Kohlenstoffabscheidung. In Partnerschaft mit Zellstoff- und Papierunternehmen entwickeln, finanzieren, besitzen und betreiben wir Projekte zur Kohlenstoffabscheidung, die einen neuen Standard für dauerhafte, nachweisbare und erschwingliche CDR-Gutschriften für Kunden auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt bieten. Erfahren Sie mehr unter co280.com.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, d. h. Aussagen über die Zukunft, nicht über vergangene Ereignisse. Solche Aussagen enthalten häufig Wörter wie "erwarten", "können", "könnten", "schätzen", "beabsichtigen", "antizipieren", "werden", "potenziell", "projiziert" und andere ähnliche Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Sachverhalte, die in unterschiedlichem Maße unsicher sind, wie z. B. Prognosen oder Erwartungen hinsichtlich des Einsatzes oder des erwarteten Nutzens der neuen Technologien und Partnerschaften der SLB, Aussagen über Ziele, Pläne und Prognosen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltfragen, Prognosen oder Erwartungen hinsichtlich der Energiewende und des globalen Klimawandels sowie Verbesserungen bei Betriebsabläufen und Technologien. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Unfähigkeit, Netto-negative Kohlenstoffemissionsziele zu erreichen; die Unfähigkeit, die beabsichtigten Vorteile der Strategien, Initiativen oder Partnerschaften von SLB zu erkennen; gesetzgeberische und behördliche Initiativen, die sich mit Umweltbelangen befassen, einschließlich Initiativen, die sich mit den Auswirkungen des globalen Klimawandels befassen; die Zeitplanung oder der Erhalt von behördlichen Genehmigungen und Erlaubnissen; und andere Risiken und Ungewissheiten, die in den jüngsten Formularen 10-K, 10-Q und 8-K von SLB, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereicht wurden, detailliert aufgeführt sind. Sollten eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Ungewissheiten eintreten (oder die Folgen einer solchen Entwicklung sich ändern) oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung, und SLB lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240731110267/de/

Contacts:

Medien

Moira Duff Direktorin für externe Kommunikation

SLB

Tel: +1 (713) 375-3407

media@slb.com



Hanne Rolén Leiterin für Kommunikation und Nachhaltigkeit

SLB-ACC JV

Tel: +47 990 02 571

hanne.rolen@akercarboncapture.com



Investoren

James R. McDonald SVP für Investorenbeziehungen Branchenangelegenheiten

Joy V. Domingo Direktor für Investorenbeziehungen

SLB

Tel: +1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.com