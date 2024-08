Das wichtigste Land, in das in der aktuellen Saison Melonen aus der spanischen Region Murcia exportiert werden, ist Deutschland mit einem Umsatz von 46 Millionen EUR, so berichtet Hortoinfo.es. Darauf folgen als Ziele Frankreich mit 42 Millionen EUR und die Niederlande mit einem Umsatz von über 21 Millionen EUR. Bildquelle: Pixabay Der Melonenanbau in Murcia wird von der Ministerin...

Den vollständigen Artikel lesen ...