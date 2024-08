Das Kolumbianische Institut für Landwirtschaft (ICA) führte in 54 Dörfern in Arauca eine diagnostische Untersuchung auf Fusarium TR4 in Bananenkulturen durch und sammelte in dem ersten Halbjahr 240 Proben. Bildquelle: Pixabay Arauca, ein bedeutender Bananenerzeuger mit 38.905 Hektar Plantagen, ernährt über neuntausend Familien. Das ICA setzt sich dafür ein, die...

