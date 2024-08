DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BAYWA - Das Schicksal des insolvenzgefährdeten Agrarhandelskonzerns scheint besiegelt. Nach Informationen der Börsen-Zeitung stehen die Gläubigerbanken und die beiden Ankeraktionäre des Münchner SDAX-Mitglieds vor einer Einigung über die Details eines finanziellen Rettungspakets, bei der das Unternehmen zerschlagen würde. Die zuständigen Gremien der involvierten Geldhäuser und die des genossenschaftlichen Finanzverbunds in Bayern müssten dem Entwurf noch zustimmen. Das bedeutet, dass mit einer substantiierten, ad-hoc-pflichtigen Meldung der Baywa erst in den kommenden Tagen zu rechnen ist. (Börsen-Zeitung)

MEYER-WERFT - Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies gibt sich mit Blick auf die Rettung der finanziell schwer angeschlagenen Meyer Werft in Papenburg vorsichtig optimistisch. "Ich würde schon sagen, dass wir zwei Drittel des Weges geschafft haben", sagte der SPD-Politiker im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). Gleichzeitig warnte der Ressortchef vor allzu großer Euphorie. "Zwei Drittel heißt nicht, dass nichts mehr passieren kann. Ich bin guter Dinge, wenngleich die Rettung der Werft noch längst nicht über die Bühne ist." (NOZ)

GROUP ONE - Das deutsche Start-up Shore, das unter anderem Terminbuchungssoftware und Abrechnungssysteme für Friseure, Handwerker und andere Mittelständler anbietet, hat einen neuen Eigentümer gefunden. Der Webseiten-Dienstleister Group One übernimmt das Münchener Unternehmen komplett und integriert es in seine europaweit aktive Gruppe. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2024 00:52 ET (04:52 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.