© Foto: Frank Hammerschmidt/dpa



Industriegase sind für die Herstellung vieler Güter essenziell. So entwickeln sich die marktführenden Unternehmen. Industriegase-Hersteller gehören oft zu den übersehenen Unternehmen an der Börse. Große und schnelle Kursanstiege sind hier selten. Dafür entwickeln sich die Aktien von Air Products & Chemicals und Air Liquide umso stetiger, denn Industriegase sind in vielen Wirtschaftszweigen zur Herstellung zahlreicher Produkte unersetzlich. Die hohe Bedeutung der Industriegase So kommen Kohlendioxid und Stickstoff in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zum Einsatz, um die Haltbarkeit von Lebensmitteln zu verlängern oder Getränke zu karbonisieren. Distickstoffmonoxid und Sauerstoff …