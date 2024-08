BMW hat am Donnerstag Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Trotz eines größeren Anteils der teureren Autos ging das operative Ergebnis im Kerngeschäft überraschend deutlich zurück. Die BMW-Führung um Chef Oliver Zipse blieb jedoch wie erwartet bei ihren Jahreszielen. Die Münchener rechnen ab dem dritten Quartal mit Besserung in der Volksrepublik.Der Konzernumsatz fiel im Quartal dennoch leicht um 0,7 Prozent auf 36,9 Milliarden Euro. Vor allem in China hätten eine gestiegene Wettbewerbsintensität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...