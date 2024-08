Der E-Commerce-Riese Amazon hat im jüngsten Quartal die Erwartungen der Analysten knapp verfehlt. Mit einem Umsatz von 148 Milliarden US-Dollar lag das Unternehmen leicht unter den prognostizierten 148,7 Milliarden. Trotz eines Wachstums von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum reagierten Anleger enttäuscht auf die Zahlen. Der Aktienkurs gab im nachbörslichen Handel um etwa sieben Prozent nach. Besonders der zurückhaltende Ausblick für das laufende Quartal sorgte für Verstimmung an der Börse.

Zukunftsperspektiven durch KI-Engagement

Ungeachtet der kurzfristigen Enttäuschung betonte die Unternehmensführung die strategische Bedeutung von Investitionen in Künstliche Intelligenz. Zudem wurde das robuste Wachstum im Cloud-Geschäft hervorgehoben, welches als Hoffnungsträger für künftige Erfolge gilt. Experten sehen in diesen Bereichen großes Potenzial für Amazon, langfristig seine Marktposition zu stärken und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Die kommenden Quartale werden zeigen, ob sich diese Strategie in verbesserten Finanzergebnissen niederschlägt und das Vertrauen der Investoren zurückgewonnen werden kann.

