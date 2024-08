In Wald-Michelbach ist einer der ersten Hybrid-Solarparks im Bundesland Hessen in Betrieb gegangen. Die Anlage speichert tagsüber überschüssigen Solarstrom in einem Batteriegroßspeicher und stellt diesen nachts wieder zur Verfügung. Die GGEW AG, Anbieter für Energie, Telekommunikation, Mobilität und Infrastruktur aus dem südhessischen Bensheim, hat den mit Tricera-Batteriespeichern bestückten Hybrid-Solarpark Wald-Michelbach aus dem gemeinsamen Projekt mit dem Projektentwickler Abo Energy übernommen. ...

