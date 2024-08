Das Analyseunternehmen Rystad Energy prognostiziert, dass die Photovoltaik bis 2026 Chinas wichtigste Energiequelle sein wird. Im Juni überstieg die installierte Photovoltaik- und Windkraft-Leistung erstmals die Kohlekapazitäten des Landes. von pv magazine Global Nach einer Analyse von Rystad Energy übertraf die installierte Photovoltaik- und Windkraft-Leistung in China im Juni zum ersten Mal in der Geschichte die Kohlekapazität. Das norwegische Beratungsunternehmen prognostiziert, dass bis 2026 allein die Photovoltaik in Bezug auf installierte Leistung die Kohle als primäre Stromerzeugungsart ...

