Trotz der hohen Volatilität der letzten Tage notiert die Tesla-Aktie in etwa auf dem Niveau von vor einer Woche. Während der Kurs nach unten hin einen regelrechten Schutzwall als Unterstützung hat, könnte es bei ersten bullishen Anzeichen recht schnell nach oben gehen. Hier die Details.Die Tesla-Aktie verharrte in dieser Woche weiterhin in ihrer Handelsspanne zwischen 214,71 und 234,68 Dollar. Dennoch bleibt das Chartbild bullish. Nach unten hat der Kurs in Form des GD50 (208 Dollar), des GD200 ...

