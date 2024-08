Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Geschäft deutlich tiefer. Grund dafür sind negative Vorgaben aus den USA und Asien. Am Vortag, als die Schweiz den Nationalfeiertag begangen hat, kam es an vielen Handelsplätzen im Ausland zu starken Kurseinbussen. Die zunächst weiter optimistische Stimmung in den USA machte nach schwachen Konjunkturzahlen plötzlich Rezessionssorgen Platz. Die US-Notenbank Fed könnte zu lange mit der ...

