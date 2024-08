Im ersten Halbjahr stieg der Anteil von Photovoltaik- und Windkraftanlagen an der Stromerzeugung auf das Allzeithoch von 30 Prozent. Die fossilen Kraftwerke produzierten deutlich weniger und kamen auf 27 Prozent Anteil. Zum ersten Mal in einem Halbjahr haben Photovoltaik- und Windkraftanlagen in der EU mehr Strom produziert als die fossilen Kraftwerke. Der Think-tank Ember hat einen Anteil von 30 Prozent oder 386 Terawattstunden für Photovoltaik und Windkraft ermittelt. Ein Allzeithoch, wie die Analysen schreiben. Dagegen sei die Erzeugung aus fossilen Kraftwerken in den EU-Ländern um 17 Prozent ...

