NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GSK von 1660 auf 1550 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst James Gordon passte seine Schätzungen am Donnerstagabend an den durchwachsenen Quartalsbericht an. Er setzt einen geringeren Bewertungsmultiplikator an, angesichts schwächerer Impfstoffaussichten und der negativen US-Gerichtsentscheidung im Juni im Zusammenhang mit möglichen Krebsrisiken von Zantac./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2024 / 22:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2024 / 00:15 / BST



ISIN: GB00BN7SWP63