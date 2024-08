Der vorläufige Insolvenzverwalter setzt auf Sanierung und Fortführung des Geschäftsbetriebs. Bosswerk betreibt seit 2010 unter anderem den Online-Shop Green Akku, über den es Photovoltaik-Anlagen und Heimspeicher verkauft. Die Bosswerk GmbH & Co. KG ist insolvent. Bereits am 24. Juli stellte das Unternehmen, das unter anderem seit 2010 den Online-Shop Green Akku betreibt einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Krefeld, wie es am Freitag mitteilte. Die Richter bestellten Joachim Mohlitz von der Kanzlei Görg Partner zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Die Notwendigkeit zur Beantragung der Insolvenz ...

