Die Mercedes-Benz-Aktie geriet am Donnerstag unter erheblichen Druck und durchbrach die wichtige 60-Euro-Marke. Der Autobauer musste seine Jahresprognose für Umsatz, Gewinn und Marge nach unten korrigieren. Im frühen Handel am Freitag setzte sich der Abwärtstrend fort, wobei die Aktie um 0,6 Prozent auf 59,07 Euro nachgab. Das Handelsvolumen belief sich auf 123.454 Aktien. Analysten sehen trotz der aktuellen Schwäche noch Potenzial und geben ein durchschnittliches Kursziel von 91,65 Euro an.

Herausforderungen in Europa und Asien

Die Prognosesenkung ist hauptsächlich auf Schwierigkeiten in den europäischen und asiatischen Märkten zurückzuführen. Besonders das Mercedes-Benz-Segment verzeichnete einen deutlichen Gewinnrückgang im zweiten Quartal. Der Konzern sieht sich nun gezwungen, weitere strukturelle Maßnahmen zur Optimierung [...]

