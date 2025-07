DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

MERCEDES - Der DAX-Konzern will die die E-Antriebsfertigung in Stuttgart erweitern. "Ein paar 100.000 der Antriebseinheiten" könnten nach Angaben von Produktionsvorstand Jörg Burzer künftig pro Jahr in dem größten Komponentenwerk des Autobauers gefertigt werden. Aktuell werden in der Hochlaufphase 200 Antriebseinheiten täglich produziert. Der Anlauf sei sehr gut gestartet und der Auftragseingang sehr erfreulich, so Burzer. Bald soll in Rastatt in der Endmontage des CLA eine dritte Schicht hinzukommen. Das ist das erste Modell einer komplett neuen Fahrzeugfamilie, das ein neues Kapitel für das Einstiegssegment einläuten soll. (FAZ)

July 07, 2025 00:56 ET (04:56 GMT)

