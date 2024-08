FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.08.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1600 (1900) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HALEON PRICE TARGET TO 407 (386) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JET2 PRICE TARGET TO 1900 (1750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 9300 (8500) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES REACH PRICE TARGET TO 105 (100) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SHELL PRICE TARGET TO 4000 (3800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SMITH & NEPHEW TARGET TO 1205 (1190) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 800 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 290 (280) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES COATS GROUP PRICE TARGET TO 120 (100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES LONDON STOCK EXCHANGE TARGET TO 11500 (11000) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 2000 (2150) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PT TO 9200 (8600) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 355 (385) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES CAIRN HOMES PT TO 175 (165) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 185 (170) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES NEXT PLC PT TO 9500 (9000) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RATHBONES PT TO 2100 (1807) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP CUTS HAMMERSON TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 31 PENCE - GOLDMAN CUTS AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 122 (125) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 355 (375) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 6750 (6350) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 11000 (10700) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1337 (1243) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 180 (175) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3200 (3070) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ADMIRAL GROUP TARGET TO 2300 (2195) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES HALEON PRICE TARGET TO 410 (385) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 640 (580) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES STARTS FRASERS GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1300 PENCE - JPMORGAN CUTS GSK PRICE TARGET TO 1550 (1660) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1248 (1381) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 9900 (8700) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1200 (2000) PENCE - 'SELL' - MORGAN STANLEY CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2200 (2380) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1175 (1150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - ODDO BHF CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2600 PENCE - 'OUTPERFORM' - PEEL HUNT CUTS MAN GROUP TO 'ADD' (BUY) - PRICE TARGET 290 (310) PENCE - PEEL HUNT RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 145 (140) PENCE - 'HOLD' - RBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 540 (550) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS ITM POWER PRICE TARGET TO 100 (150) PENCE - 'OUTPERFORM' - STIFEL RAISES GSK PRICE TARGET TO 1770 (1740) PENCE - 'HOLD' - STIFEL RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 1933 (1842) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 260 (240) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3000 (2900) PENCE - 'NEUTRAL'



