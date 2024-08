Der Preiskampf auf dem Solarmarkt und der daraus resultierende Umsatzrückgang hat Bosswerk gezwungen, einen Insolvenzantrag zu stellen. Der vorläufige Insolvenzverwalter setzt auf die Sanierung des Unternehmens und die Fortführung des Geschäftsbetriebs. Das Amtsgericht Krefeld hat den Görg Partner Joachim C. Mohlitz als vorläufigen Insolvenzverwalter der Bosswerk GmbH & Co. KG mit Sitz in Nettetal bestellt. Bosswerk vertreibt seit 2010 unter anderem über seinen Onlineshop Greenakku Solaranlagen ...

