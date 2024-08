NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Die Cloud-Tochter AWS des weltgrößten Online-Händlers habe zwar besser als befürchtet abgeschnitten, schrieb Analyst Brad Erickson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aspekte wie ein enttäuschendes Werbegeschäft, schwache Margen in Nordamerika, ein hinter den Erwartungen zurückgebliebener Ausblick und die Aussicht auf steigende Investitionen wögen aber schwerer./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2024 / 01:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2024 / 01:09 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0231351067