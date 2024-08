In seinem wöchentlichen Update für das pv magazine gibt OPIS, ein Unternehmen von Dow Jones, einen kurzen Überblick über die wichtigsten Preistrends in der weltweiten Photovoltaik-Industrie. von pv magazine Global Die Preise auf dem chinesischen Zellmarkt gehen von Woche zu Woche zurück, was auf Anzeichen für Käufe und Verkäufe zurückzuführen ist. Die Preise für FOB China Mono Perc M10-Zellen und Topcon M10-Zellen fielen um 2,64 Prozent auf 0,0369 US-Dollar pro Watt, während die Preise für FOB China Mono Perc G12-Zellen im Wochenvergleich um 3,29 Prozent auf 0,0382 US-Dollar pro Watt fielen. Die ...

