Der französische Versicherungsriese Axa steht vor einem bedeutenden Wendepunkt. Das Unternehmen plant, seine Vermögensverwaltungstochter Axa Investment Managers (Axa IM) für 5,1 Milliarden Euro an die BNP Paribas zu veräußern. Diese Transaktion würde einen der größten Vermögensverwalter Europas hervorbringen, mit einem verwalteten Vermögen von etwa 1,5 Billionen Euro. Der Abschluss des Deals wird für Mitte 2025 erwartet, wobei die Vertragsunterzeichnung noch in diesem Jahr angestrebt wird. Im Zuge dieser strategischen Neuausrichtung beabsichtigt Axa, ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 3,8 Milliarden Euro aufzulegen.

Erfreuliche Halbjahresergebnisse

Parallel zu den Verkaufsplänen präsentierte Axa robuste Zahlen für das erste Halbjahr 2023. Der Nettogewinn kletterte um 5 Prozent auf 4 Milliarden Euro, während [...]

Hier weiterlesen