Die Enviam-Tochter Envia Therm und die ASG-Gruppe haben ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet. Dieses soll Photovoltaik- Solarparks mit mehr als 700 MW Leistung in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen bauen. Der Chemnitzer Energieversorger Enviam übernimmt Photovoltaik-Projekte mit einem Potenzial von insgesamt mehr als 700 Megawatt in Mitteldeutschland. Dabei soll sie Umsetzung der in Entwicklung befindlichen Vorhaben in Kooperation zwischen der Enviam-Tochter Envia Therm und der ASG-Gruppe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...