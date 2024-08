MTU hat im 2. Quartal 2024 ein beeindruckendes Zahlenwerk vorgelegt. Obwohl das Umsatzwachstum von 12% yoy auf EUR 1,8 Mrd. den Konsens um 1% verfehlte, übertraf das adj. EBIT sowohl die mwb-Schätzung als auch den Konsens um 13%-14%. Das adj. EBIT wuchs um 31% ggü. dem Vorjahr, wobei sich die Marge um 210 Basispunkte auf 14,4% verbesserte, unterstützt durch einen vorteilhaften Umsatzmix im Triebwerksgeschäft, eine geringere Materialintensität in der Instandhaltung des Geared Turbofan und eine Erholung des Ersatzteilgeschäfts. Das organische Umsatzwachstum im Ersatzteilgeschäft lag im ersten Halbjahr im mittleren einstelligen Prozentbereich (in USD, gegenüber -5% yoy im ersten Quartal). Der Auftragsbestand der MTU war mit 25,2 Mrd. EUR zum Ende des zweiten Quartals sehr hoch. Angesichts des bisher guten Geschäftsverlaufs und der sich allmählich entspannenden Liefersituation hält das Management an seiner Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 24 in Höhe von 7,3 bis 7,5 Mrd. EUR fest, während es die Prognose für die EBIT-Marge (adj.) leicht auf ca. 13% von 12% erhöhte. Die Analysten von mwb research sehen die MTU weiterhin positiv, da die langfristigen Wachstumsaussichten aufgrund des soliden Auftragsbestands im zivilen Flugzeugbau und der starken Nachfrage im MRO- und Aftermarket weiterhin gut sind. Die Analysten von mwb research heben ihre Schätzungen an und bekräftigen ihr BUY-Rating mit einem revidierten Kursziel von EUR 290,00 (alt: EUR 278,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/MTU%20Aero%20Engines%20AG