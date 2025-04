Zum Wochenstart hat der DAX nach anfänglichen starken Kursgewinnen nur noch mit einem kleinen Plus geschlossen. Das hindert den deutschen Leitindex allerdings nicht daran, auch am Dienstag einen neuen Versuch in Richtung 22.500 zu unternehmen, wobei einige Quartalsergebnisse einkalkuliert werden müssen. Speziell stehen Adidas, Deutsche Bank, Deutsche Börse, DWS, HelloFresh, MTU, Mutares, Porsche, Rheinmetall und Symrise im Fokus.

