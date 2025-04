Die Mutares SE & Co. KGaA hat mit der vorgezogenen Veröffentlichung ihrer Zahlen für das erste Quartal 2025 ein kraftvolles Signal an den Markt gesendet: Hohe Akquisitionsaktivität, erfolgreiche Exits und eine solide Basis für weiteres Wachstum prägen den Jahresauftakt. Ausgleich für die enttäuschenden 2024er Zahlen. Aber offensichtlich scheint das nicht überzeugend, zumindest überwiegt derzeit der Druck wegen des schwachen Ergebnisses in 2024, das so nicht erwartet worden war. In 2024 scheinen ausser dem Frigoscandia und Steyr-Teilexit wenig Glanzpunkte in der Bilanz. Vorbereitung auf 2025, hübsch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...