ROUNDUP: Porsche kappt Ausblick wegen US-Zöllen und Batterien - Aktie fällt

STUTTGART - Für den Sportwagenbauer Porsche wird das laufende Jahr wegen der US-Zölle, des schwächelnden Elektrogeschäfts und der schlechten Lage in China noch teurer als gedacht. Porsche-Chef Oliver Blume senkte am Montagabend überraschend den Finanzausblick des zu VW gehörenden Dax-Konzerns deutlich. So dürften es dieses Jahr noch weniger Umsatz und Gewinn werden als ohnehin schon in Aussicht gestellt. Die Resultate zum ersten Quartal waren schwächer als von Analysten erwartet. Die seit langem schlecht laufende Aktie fiel nach dem Handelsstart am Dienstag deutlich.

ROUNDUP 2: Deutsche Bank mit Gewinnsprung - Aktie legt deutlich zu

FRANKFURT - Gewinnsprung für die Deutsche Bank zum Jahresauftakt: Sowohl der Vorsteuergewinn als auch der Überschuss fielen im traditionell guten ersten Quartal um 39 Prozent besser aus als ein Jahr zuvor - dank besseren Geschäften in allen Konzernbereichen und weiteren Einsparungen. Zudem wurde die Prognose für das laufende Jahr bestätigt, auch wenn der von US-Präsident Donald Trump ausgelöste Handelskonflikt das Geschäft im April belastet hat. An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Die Aktie legte zu.

ROUNDUP: Mutares verschiebt testierten Bericht für 2024 - Aktie bricht ein

MÜNCHEN - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares muss ihren testierten Konzern- und Jahresabschluss für 2024 verschieben. Der Prüfer Deloitte habe seine Arbeiten aufgrund "komplexer Sondersachverhalte" nicht planmäßig abschließen können, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Montagabend überraschend zur Vorlage vorläufiger Jahreszahlen mit. Diese enttäuschten überdies auf ganzer Linie. Die Aktie knickte in der Folge am Dienstag ein. Dass Mutares dank des Verkaufs von Anteilen am österreichischen Motorenhersteller Steyr wiederum zum Jahresstart 2025 einen Gewinnsprung hingelegt hatte, konnte Anleger an der Börse offenbar nicht versöhnen.

ROUNDUP 2: Symrise bestätigt Jahresziele - Portfolio-Umbau dürfte weiter gehen

HOLZMINDEN - Symrise sieht sich trotz eines langsameren Jahresstarts auf Kurs zu seinen Zielen für 2025. Rückenwind lieferten im ersten Quartal die Geschäfte mit Zusätzen für Getränke und Süßes sowie mit Düften für teure Parfüms, wie der Konzern am Dienstag in Holzminden mitteilte. Das Geschäft rund um Sonnenschutzmittel lief hingegen aufgrund sehr starker Vorjahreswerte träger. Der Konzernumsatz liegt damit in etwa auf dem Niveau der Markterwartung, das Wachstum aus eigener Kraft etwas darüber. Derweil legt der seit rund einem Jahr amtierende Unternehmenslenker Jean-Yves Parisot den Fokus weiterhin auf mögliches Sparpotenzial sowie auf die Verkaufspreise. Der Fokus liege mittlerweile viel stärker auf zügigeren Anpassung der Preise, so Parisot in einer Telefonkonferenz mit Analysten. An der Börse kamen die Nachrichten in Summe gut an.

ROUNDUP 2: Adidas warnt vor höheren Kosten durch US-Zölle - bekräftigt Prognose

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelkonzern Adidas warnt wegen der US-Zollpolitik vor höheren Kosten. "Obwohl wir die Exporte aus China in die USA bereits auf ein Minimum reduziert hatten, sind wir den derzeit sehr hohen Zöllen in gewissem Maße ausgesetzt", erklärte Konzernchef Björn Gulden am Dienstag bei der Vorlage detaillierter Quartalszahlen. Er verwies auf die allgemeine Erhöhung der US-Zölle auf Produkte aus allen anderen Herkunftsländern. "Da wir derzeit fast keine unserer Produkte in den USA herstellen können, werden diese höheren Zölle letztendlich zu höheren Kosten für alle unsere Produkte für den US-Markt führen." Wie die endgültigen Zölle aussehen würden, sei unklar. Der Kurs der Aktie legte am Morgen zuletzt leicht zu.

ROUNDUP/Vorläufige Zahlen: IT-Dienstleister Nagarro legt 2024 zu

MÜNCHEN - Der IT-Dienstleister Nagarro hat im Gesamtjahr 2024 trotz gedämpfter Nachfrage zugelegt. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich auf vorläufiger Basis um 6,6 Prozent auf 972 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in München überraschend mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte habe das Plus 7,2 Prozent betragen. Das Unternehmen habe die Definition der Umsatzkosten ab dem ersten Quartal des vergangenen Jahres überarbeitet, um sie besser an die anderer IT-Dienstleistungsunternehmen anzupassen, hieß es.

ROUNDUP 2: Lufthansa sieht erste Turbulenzen bei Atlantikflügen - Aktie sackt ab

FRANKFURT - Die Lufthansa Group hat trotz des Zollstreits mit den USA in den ersten vier Monaten des Jahres deutlich mehr Passagiere über den Nordatlantik geflogen als ein Jahr zuvor. Im ersten Quartal seien 7,1 Prozent mehr Gäste mit den Fluggesellschaften gereist, berichtet Europas größte Airline-Gruppe. Auch im April habe es deutliche Nachfragesteigerungen gegeben.

ROUNDUP: Deutsche Börse startet schwächer als erwartet - Aktie sackt ab

FRANKFURT - Die Deutsche Börse bleibt dank der starken Schwankungen an den Börsen und guter Geschäfte mit Produkten rund um die Finanzmärkte auf Rekordkurs. Im laufenden Jahr peilt der Konzern weiter Bestmarken sowohl beim Erlös als auch Gewinn an. Allerdings blieb der Konzern im ersten Quartal vor allem beim Ergebnis hinter den Erwartungen der Experten zurück. An der Börse sorgte dies für Kursverluste bei der zuletzt gut gelaufenen Aktie.

ROUNDUP: Hellofresh leidet unter träger Kochboxen-Nachfrage - Aktie legt zu

BERLIN - Hellofresh hat zum Jahresstart wegen des weiterhin schwächelnden Geschäfts mit Kochboxen wie erwartet einen deutlichen Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Mitte März hatte das Management bereits ein schwieriges Auftaktquartal in Aussicht gestellt. Nun fielen die Zahlen aber nicht ganz so schlimm aus wie von Analysten befürchtet. Hellofresh-Chef Dominik Richter bestätigte am Dienstag die Jahresprognose, sprach in einer Analystenkonferenz allerdings von zunehmender makroökonomischer Unsicherheit und Gegenwind durch Wechselkurseffekte. Die Aktien legten stark zu.

ROUNDUP: Rheinmetall übertrifft Erwartungen dank Vorzieheffekten - Dax-Spitze

DÜSSELDORF - Der Rüstungsboom hat Rheinmetall zum Jahresstart kräftige Zuwächse beschert. Dabei profitierte Deutschlands größter Rüstungskonzern neben einer hohen Nachfrage auch von Vorzieheffekten. Die Eckdaten zum ersten Quartal übertrafen die Erwartungen der Analysten deutlich. Rheinmetall bestätigte seine Jahresprognose, deutete aber Luft nach oben an. Auch der weltweite Zollstreit trübt die Aussichten nicht. Die Aktien legten am Dienstag kräftig zu.

ROUNDUP: BP startet mit Gewinneinbruch ins Jahr - Weniger Aktienrückkäufe

LONDON - Der Ölkonzern BP hat im Auftaktquartal wegen sinkender Ölpreise deutlich weniger verdient als vor einem Jahr. Aber auch niedrigere Raffineriemargen sowie ein schwächeres Geschäft mit Gas drückten auf das Ergebnis. Ein Einbruch des Barmittelzuflusses und steigende Schulden zwangen das Unternehmen zudem, den Rückkauf eigener Aktien zu reduzieren. Für den Aktienkurs ging es um rund vier Prozent nach unten.

ROUNDUP/Kalipreise höher als gedacht: K+S hebt Gewinnziel - Aktie steigt stark

KASSEL - Der Düngerhersteller K+S blickt wegen einer überraschend guten Preisentwicklung für Kalidünger optimistischer auf das laufende Jahr. Zudem liegen die Kosten niedriger als gedacht. Für 2025 erwartet das Unternehmen laut Mitteilung vom Dienstag nun ein operatives Ergebnis von 560 bis 640 Millionen Euro. Bisher hatte ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 500 bis 620 Millionen Euro im Plan gestanden - nach 558 Millionen Euro 2024. Das neue Gewinnziel liegt in der Mitte der Spanne über der Markterwartung. Der auch für die Dividende wichtige bereinigte freie Finanzmittelfluss soll im Gesamtjahr leicht positiv sein, statt bisher mindestens ausgeglichen.

Zoll-Auswirkungen nicht absehbar: UPS setzt Jahresprognose aus

ATLANTA - Angesichts der möglicherweise drohenden Verwerfungen durch den US-Handelskrieg blickt der US-Paketdienstleister UPS auf ein unsicheres Jahr. Die Prognose für 2025 würde wegen des unsicheren makroökonomischen Umfelds nicht mehr aktualisiert, hieß es am Dienstag aus Atlanta zur Vorlage der Quartalszahlen. Für die ersten drei Monate des Jahres zeugten diese von überraschend guten Ergebnissen. Die UPS-Aktie notierte im vorbörslichen US-Handel ein Prozent höher.

Coca-Cola schließt erstes Quartal trotz Absatzproblemen überraschend stark ab

ATLANTA - Eine Umsatzschwäche in Lateinamerika und Asien sowie Gegenwind von der Währungsseite haben den US-Getränkekonzern Coca-Cola zum Start in das Jahr ausgebremst. Zudem belasteten Umstrukturierungen im Abfüllgeschäft. Der Erlös sank konzernweit im ersten Quartal im Vorjahresvergleich um zwei Prozent auf 11,1 Milliarden Dollar, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Organisch, also ohne Zu- und Verkäufe und Währungseffekte, kletterte der Umsatz jedoch um 6 Prozent - womit Coca-Cola besser etwas besser abschnitt als am Markt erwartet.

Zölle: US-Autobauer General Motors setzt Prognose aus - Aktienrückkauf auf Eis

DETROIT - Der US-Autoriese General Motors (GM) hat wegen der US-Zölle auf Importe seine Finanzprognosen ausgesetzt und will seine milliardenschweren Aktienrückkäufe großteils einfrieren. Unternehmenschefin Mary Barra verschob zudem angesichts anstehender Änderungen bei Zöllen kurzerhand eine für Dienstag geplante Telefonkonferenz mit Investoren und Analysten um zwei Tage, wie der Konzern in Detroit mitteilte. Es gebe Medienberichte zu Neuigkeiten in Sachen Handelspolitik, hieß es zur Begründung. Die GM-Aktie sackte im vorbörslichen US-Handel um gut drei Prozent ab.

ROUNDUP: Astrazeneca droht Millionenstrafe in China - Aktie verliert nach Zahlen

CAMBRIDGE - Beim Pharmakonzern Astrazeneca wird ein unerwartet starker Gewinnsprung zum Jahresstart durch eine drohende Millionenstrafe in China überschattet. An der Börse zeigten sich die Anleger enttäuscht, auch weil Astrazenecas Krebsmittel im ersten Quartal weniger Umsatz lieferten als gedacht. Zudem verkündete der Konzern überraschend den Stopp einer fortgeschrittenen Studie mit dem Prostatakrebsmittel Truqap.

ROUNDUP: Novartis erhöht nach überraschend starkem Jahresstart erneut Prognose

BASEL - Dem Pharmakonzern Novartis ist einmal mehr eine positive Überraschung gelungen: In den ersten drei Monaten haben die Basler nicht nur besser als erwartet abgeschnitten, auch für den weiteren Geschäftsverlauf zeigt sich das Management laut Mitteilung vom Dienstag nochmals zuversichtlicher als bisher. An der Schweizer Börse legte die Aktie zuletzt um knapp ein Prozent zu. Analysten sprachen von "starken Zahlen". Die neue Jahresprognose dürfte auch steigende Schätzungen der Branchenexperten nach sich ziehen, schrieb Jefferies-Analyst Benjamin Jackson in einer ersten Reaktion.



Weitere Meldungen



-HSBC steigert operatives Ergebnis stärker als erwartet - Weiterer Aktienrückkauf -MTU übertrifft Prognosen und warnt vor Zoll-Folgen

-'WSJ': Trump plant Erleichterungen bei Autozöllen

-Rheinmetall nicht in Sorge wegen US-Zollpolitik

-Deutsche-Bank-Tochter DWS startet mit glänzenden Geschäften ins Jahr -Spanische Großbank BBVA verdient mehr als erwartet

-Autobauer Volvo schnürt Sparpaket nach schwachem Jahresstart - Ausblick kassiert -E-Autos verzeichnen Rekord beim Marktanteil

-Roche erhält FDA-Durchbruchstatus für KI-gesteuertes Diagnostikgerät für Krebs -Konkurrenz für Musk: Erste Amazon-Satelliten im All

-Modekette Sinn bleibt - Alteigentümerin darf weitermachen -Strom in Spanien und Portugal fließt weitgehend wieder -EU-Staaten fordern strengere Sicherheitskontrollen an Häfen -Talanx steigert Quartalsgewinn trotz hoher Schäden - Aktie legt zu -Kalifornien-Feuer: Swiss Re erwartet weiter steigende Naturkatastrophen-Schäden -BASF investiert in neue Schwefelsäure-Anlage in Ludwigshafen -ROUNDUP/Medien: Trump plant Erleichterungen bei Autozöllen -Stromausfall: Spanischer Netzbetreiber schließt Cyberattacke aus -ROUNDUP: Schneider Electric wächst nicht so stark wie erhofft - Aktie verliert -Studie: Fleischerzeugung verursacht Umwelt- und Klimaschäden -Nord-Stream-Berufung gegen Konto-Urteil erfolglos

-Bundesbürger senden 2,8 Milliarden Chat-Nachrichten pro Tag -Friedrichshafen beschließt Finanzhilfen für Bodensee-Airport -Motorsägenhersteller Stihl will weltweit 500 Jobs streichen -Charité-Tochter CFM bietet 18 Prozent mehr Geld - Verdi unzufrieden -Von Tierseuche betroffene Bauern bekommen EU-Hilfen

-Serbiens Studenten beenden Blockade des Staatsfernsehens -Mehr Auszubildende im Fleischerhandwerk

-Organisationen lehnen neue Kabeltrassen durchs Wattenmeer ab -Spotify enttäuscht mit Ausblick aufs zweite Quartal - Nutzerwachstum schwächelt -Bundesrechnungshof wirft Regierung schleppende Brückensanierung vor -US-Handelskrieg sorgt bei Flatexdegiro für rekordhohe Handelsumsätze -Britisches Ministerium will gezuckerte Milchshakes besteuern -Knorr-Bremse enttäuscht mit Umsatz und Gewinn - aber starke Aufträge im Quartal -Leasingspezialist Grenke verdient wegen Firmenpleiten weniger -ChatGPT künftig mit Kaufberatung

-Verbandschef: Freizeitparks wollen global wachsen

-Sprachlern-App Duolingo richtet sich auf KI-Einsatz aus -DHL nimmt Lieferung bestimmter Pakete in den USA wieder auf -Senioren am Steuer: Unfallzahl steigt deutlich°



