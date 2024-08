ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 37 auf 32 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Halbleiterkonzern habe selbst gemessen an den sehr niedrigen Erwartungen enttäuscht, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bruttomarge sei noch schlechter ausgefallen als befürchtet und die Dividende gestrichen worden. Intel opfere seine Margen, um wettbewerbsfähig zu bleiben./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2024 / 07:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2024 / 07:52 / GMTHalbleiter-Riese



ISIN: US4581401001