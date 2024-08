© Foto: Unsplash



Weltweit gehen Chip-Aktien auf Talfahrt, nachdem Intel einen enttäuschen Gewinnbericht vorgelegt hat.Die Intel-Aktie crasht am Freitag und zieht globale Halbleiteraktien mit sich. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet und mitgeteilt, dass es im Rahmen eines Kostensenkungsplans in Höhe von zehn Milliarden US-Dollar Massenentlassungen vornehmen und die Dividende streichen wird. Intel CEO Pat Gelsinger sagte, der Chip-Hersteller müsse sich an die Marktbedingungen anpassen, insbesondere an die stark gestiegene Nachfrage nach Chips für künstliche Intelligenz, die viel stärker sei als erwartet. Die Intel-Aktie bricht im vorbörslichen US-Handel um über …