Zürich - Das Handelsvolumen an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange ist im Juli 2024 im Vergleich zum Vormonat Juni leicht gestiegen. Der Umsatz zog dabei ausser bei den Aktien in allen Segmenten an. Der Gesamtumsatz legte im Juli im Monatsvergleich leicht um 3,0 Prozent auf 94,9 Milliarden Franken zu. Die wichtigste Umsatzkategorie, der Handel mit Aktien, reduzierte sich dabei minim um 0,2 Prozent auf knapp unter 64 Milliarden Franken, wie die ...

