DCI AG Group stärkt Geschäftsfelder und kündigt Einführung von plugilo 2.0 an Die DCI AG Group umfasst mit den neu strukturierten Geschäftsbereichen nun drei zentrale Geschäftsfelder, die hoch innovative digitale Lösungen anbieten: plugilo eine Web- und Mobile-Anwendung, die die Verwaltung unterschiedlichster Informationen von Produkten, Nachrichten, Personen sowie vielen weiteren, über Cards und Stacks ermöglicht; dieContent Factory 1, ein Dienst für Content-Datenbanken, der Unternehmen bei der Aufbereitung, Verwaltung und Nutzung von Inhalten unterstützt; sowie Media, welcher Unternehmen bei der Erstellung, Aufbereitung und Verteilung unterschiedlichster Unternehmensnachrichten über Newsletter und Anzeigen behilflich ist und den Unternehmen eine Plattform zur effektiven Zielgruppenansprache bietet. Diese Geschäftsbereiche arbeiten intensiv zusammen, um eine umfassende Palette von Dienstleistungen zu bieten, die sowohl Unternehmen als auch Endkunden ansprechen. Die DCI freut sich, die Planungen zu plugilo 2.0 bekannt zu geben, einer erweiterten Web- und Mobile-Anwendung, die in den nächsten Monaten eingeführt werden soll. Die erweiterte Version wird einen benutzerfreundlichen, spielerischen Umgang mit den Cards und Stacks, ein klick-basiertes Geschäftsmodell sowie Unterstützung der gesamten Supply Chain unter Einbeziehung des Handels bei der Lead-Generierung bieten. plugilo wird sich zukünftig global aufstellen. Dazu wird der Standort in den USA ausgebaut, um den amerikanischen Markt viel intensiver zu penetrieren. Mit plugilo 2.0 werden wir eine globale Anwendung sowohl für Business- als auch für Endkunden im Web- und Mobilbereich (iOS & Android) anbieten. Unsere Plattform basiert dabei auf vertrauenswürdigen und qualifizierten Daten, die durch einen Blockchain-gestützten Produktdaten-Hub abgesichert sein werden. Dies ermöglicht eine sichere und verlässliche Datenverwaltung, insbesondere für IT OEMs, Distributoren und Reseller, mit einer geplanten späteren Ausweitung auf weitere attraktive Märkte. Zur Unterstützung unserer ambitionierten Entwicklungsziele werden wir unser Core Developer Team erweitern. Wir konzentrieren uns dabei auf die Weiterentwicklung unserer Web- und Mobile-Apps sowie auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (AI) und Blockchain-Technologie. Zur weiteren Finanzierung der Weiterentwicklung von plugilo plant DCI für plugilo Kapital-Runden. Diese Investition wird es ermöglichen, die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des Produkts zu steigern,neue Marktchancen zu erschließen und plugilo als global player zu etablieren. Darüber hinaus erweitern wir kontinuierlich unsere Dienstleistungen, einschließlich CF1, unserer Content-Datenbank-Dienste, Media, unserem Newsletter- und Ad-Network, sowie der Dishbrain GmbH, einem AI-Netzwerk, an dem die DCI zu - beteiligt ist und welche aktuell zusammen mit Mediamarkt den Dishbrain AI-Award ausgelobt hat. Diese Entwicklungen unterstreichen unser Engagement für hoch innovative Lösungen und unsere Führungsposition im Bereich digitaler Anwendungen und Services. Kontakt: Michael Mohr

