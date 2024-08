Am gestrigen Donnerstag hat der italienische Kabelhersteller mit seinem Halbjahresbericht und der neu formulierten Prognose nach der milliardenschweren Übernahme von Encore Wire die Marktteilnehmer enttäuscht. Inzwischen versucht sich die Aktie an einer Stabilisierung - ein neuer Auftrag aus Down Under stützt.So haben Prysmian und Marinus Link Pty Lrd. einen Vertrag im Gegenwert von 600 Millionen Euro für eine neue Stromverbindungsleitung zwischen den australischen Bundesstaaten Victoria und Tasmanien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...