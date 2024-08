Öffentliche Förderprogramme für die Wirtschaft gibt es in Deutschland zuhauf. Doch der Mittelstand gerät dabei häufig aus dem Blickfeld.Die deutsche Wirtschaft benötigt Investitionen um konkurrenzfähig zu bleiben, da herrscht große Einigkeit. Zwei Bereiche, die da immer wieder genannt werden sind Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Während es bei Zuschüssen für Digitalisierungsprojekte noch ganz passabel aussieht, fand die Bertelsmann Stiftung in einer gemeinsamen Studie mit der OECD jetzt heraus, dass KMUs es bei Nachhaltigkeitsmaßnahmen schwieriger haben, an Unterstützung zu kommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...