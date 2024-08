Baden-Baden - Die Metalband Powerwolf steht in dieser Woche mit "Wake Up The Wicked" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Der 2003 in Saarbrücken gegründeten Band gelingt damit zum vierten Mal der Sprung an die Spitze der Album-Charts.



Auf Platz zwei landet in dieser Woche der Rapper Edo Saiya mit "Lieder vom Leben", gefolgt von der Wiederveröffentlichung des letzten The Police-Albums "Synchronicity". Deep Purple belegt mit "=1" Platz vier. Dem Frankfurter Rap-Duo Celo und Abdi gelingt mit ihrem Album "Duo numero uno" eine Woche nach Veröffentlichung der Einstieg auf 14.



An der Spitze der Single-Charts steht Shirin David mit ihrem Song "Bauch Beine Po". Damit landet die Sängerin ihren siebten Nummer-eins-Hit. An zweiter Stelle folgen Ayliva und Apache 207 mit "Wunder", gefolgt von Artemas mit "I Like The Way You Kiss Me".



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.