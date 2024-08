DJ PTA-PVR: BigRep SE: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG

Luxemburg (pta/02.08.2024/15:14) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: BigRep SE Legal Entity Identifier (LEI): 213800P9C9Q3F8MRXO87 Straße, Hausnr: 9, rue de Bitbourg PLZ: 1273 Ort: Luxembourg, Luxemburg

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Ein Ereignis, das die Aufteilung der Stimmrechte verändert

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Koehler Management SE Registrierter Sitz, Staat: Oberkirch, Deutschland

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3. Koehler Invest GmbH

5. Datum der Schwellenberührung 29.07.2024

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach § 41 WpHG neu 20,51 1,49 22,01 16.675.418 letzte 11,38 5,69 17,08 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (§ 33 absolut zugerechnet (§ 34 direkt in % (§ 33 zugerechnet in % (§ 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) LU2859870326 2.921.097 0 17,51 0,00 Class C Sh. 500.000 0 2,99 0,00 Summe: 3.421.097 20,51

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe:

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte Instruments Verfall Laufzeit Abwicklung absolut in % Aktienoption Physisch 250.000 1,49 Summe: 250.000 1,49

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder Instrumente in %, wenn 5% oder Summe in %, wenn 5% oder höher höher höher Koehler Management SE Koehler Holding SE & Co. KG Koehler Paper SE Koehler Invest GmbH 20,51 22,01

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

10. Sonstige Informationen: "Verfallsdatum" bedeutet der früheste der folgenden Zeitpunkte: (i) der erste Geschäftstag unmittelbar nach dem fünften Jahrestag des Vollzugs des Unternehmenszusammenschlusses, (ii) der Tag der Liquidation der Emittentin und (iii) der Rückzahlungstermin der Optionsscheine. "Ausübungszeitraum" bezeichnet den Zeitraum, der am ersten Jahrestag des Vollzugs des Unternehmenszusammenschlusses beginnt und um 16:00 Uhr Luxemburger Zeit am Verfallsdatum endet.

Datum 02.08.2024

(Ende)

Aussender: BigRep SE Adresse: 9, rue de Bitbourg, 1273 Luxembourg Land: Luxemburg Ansprechpartner: Claudius Krause Tel.: +49 611 205855 -28 E-Mail: bigrep@cometis.de Website: www.bigrep.com

ISIN(s): LU2859870326 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt

