Die Nordex-Aktie verzeichnete am Handelstag einen deutlichen Rückgang. Im XETRA-Handel fiel der Kurs um 4,1 Prozent auf 12,88 Euro. Das Tagestief lag bei 12,81 Euro, während der Handelsbeginn noch bei 13,06 Euro notiert wurde. Mit einem Handelsvolumen von 346.588 Aktien zeigte sich eine rege Aktivität. Trotz des aktuellen Rückgangs liegt das 52-Wochen-Hoch vom 14. Mai 2024 bei 15,77 Euro weiterhin in Reichweite, was einem Potenzial von über 22 Prozent entspricht.

Positive Geschäftszahlen im Fokus

Ungeachtet der Kursschwäche präsentierte Nordex im jüngsten Quartalsbericht ermutigende Zahlen. Der Umsatz stieg um beachtliche 21,11 Prozent auf 1,86 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zudem konnte der Verlust je Aktie von -0,36 Euro auf 0,00 Euro reduziert werden. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 0,106 Euro je Aktie und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 19,03 Euro an. Diese positiven Aussichten könnten in Zukunft zu einer Neubewertung der Aktie führen.

