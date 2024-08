Paris - Das Deutsche Mixed-Team hat bei den Olympischen Sommerspielen in Paris die Silbermedaille im Bogenschießen gewonnen. Im Finale konnten sich Michelle Kroppen und Florian Unruh nicht gegen das souveräne Team aus Südkorea durchsetzen. Bronze geht an die Schützen aus den USA.



Wechselhafter Wind sorgte während des Finales für schwierige Bedingungen. Im ersten Satz legten die Favoriten aus Südkorea stark vor, das deutsche Team zeigte Nerven und verpatzte den Auftakt. Gleich zu Beginn des zweiten Satzes eröffnete Lim Sihyeon mit einer Zehn, Kim Woojin legte eine Neun nach und machte den Gewinn im zweiten Satz damit perfekt.



Am Samstag hat Michelle Kroppen im Einzel der Frauen erneut die Chance, um eine Medaille zu kämpfen. Florian Unruh tritt am Sonntag beim Bogenschießen der Männer an.



Im Medaillenspiegel bleibt Deutschland zunächst auf dem 11. Platz.