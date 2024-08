Frankfurt - Der US-Dollar hat nach einem schwachen US-Arbeitsmarktbericht gegenüber Franken und Euro deutlich an Terrain eingebüsst. Händler befürchten zum Teil eine Rezession in den USA und entsprechend in Bälde einen grösseren Zinsschritt der US-Notenbank, was den Greenback unter Druck gesetzt hat. Das USD/CHF-Paar durchbrach am späteren Nachmittag die Marke von 0,86 und notierte zuletzt bei 0,8591 nach 0,8730 noch am späten Donnerstagabend. Auch ...

