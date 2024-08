Berlin/Moskau - Nach dem Gefangenenaustausch zwischen Russland und mehreren westlichen Nationen ist weiterhin eine "niedrige zweistellige Anzahl an Personen" mit deutscher Staatsbürgerschaft in russischen Gefängnissen inhaftiert.



Das berichtet der "Tagesspiegel" unter Berufung auf eine Anfrage beim deutschen Außenministerium. "Das Auswärtige Amt hat Kenntnis von einer niedrigen zweistelligen Anzahl an Personen, die in Russland inhaftiert sind und auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen", hieß es demnach aus dem Ministerium von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne).



Kontakt zu den Gefangenen gebe es nicht. "Seit etwa zwei Jahren verweigern die russischen Behörden den direkten konsularischen Zugang in Form von Haftbesuchen zu deutsch-russischen Doppelstaatlern. Sie behandeln Personen mit russischer und einer weiteren Staatsangehörigkeit ausschließlich als russische Staatsangehörige", heißt es weiter. Das Außenministerium teile diese Auffassung nicht und bemühe sich "mit Nachdruck" um konsularischen Zugang.