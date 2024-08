The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.08.2024.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.08.2024

.

ISIN Name

AU000000ALU8 ALTIUM LTD.

CNE1000000X2 CAPINFO CO. LTD H YC -,10

DE0006632003 MORPHOSYS AG O.N.

NO0010936750 KYOTO GROUP AS NK -,03

US58471G4091 XYLO TEC.SP.ADR/15 IL-,01

US87807D4007 TC BIOPHARM(H.)SP. ADS/20