In einem schwachen Markt gerät besonders der Techsektor in Bedrängnis. Brutal abgestraft wird heute Intel für die gestern nach Börsenschluss veröffentlichten Quartalszahlen. Neue Analystenschätzungen lassen wenig Gutes an der Aktie. Die verliert derweil so viel an einem Tag, wie seit Jahrzehnten nicht mehr.Im zweiten Quartal hat Intel bei einem Erlös von 12,8 Milliarden Dollar nur rund 100 Millionen verdient. Anleger wurden nicht nur mit einer Dividendenkürzung vor den Kopf gestoßen: Im laufenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...