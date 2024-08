Im Juli 2025 kommen in Amstetten (Niederösterreich) sechs neue elektrische Midi-Busse von BYD zum Einsatz. Mit der Aufnahme der Elektrobusse in die Flotte wird CityBus vollständig rein elektrisch betrieben. Für die Umsetzung zeichnet sich der neue Partner N-BUS verantwortlich. Die Stadtgemeinde will "bis 2040 klimaneutral" werden. Vor diesem Hintergrund wurde der Betrieb und die Aufstockung des ÖPNV-Angebots, welches zudem zu 100 Prozent mit Ökostrom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...