© Foto: Spencer Colby - The Canadian Press

Star-Investor Bill Miller sieht das Markt-Tief als durchschritten - und empfiehlt Amazon. Tesla dagegen hält er für überbewertet und warnt vor Musk. Ein US-Pensionsfonds hat bereits einen Investitionsstopp beschlossen.Der legendäre Investor Bill Miller ist der Meinung, dass die Märkte das Gröbste hinter sich haben. "Ich glaube, das Schlimmste für den Markt ist vorbei. Davon bin ich ziemlich überzeugt", schrieb er im Quartalsbrief von Patient Capital Management. Rückgänge von fast 20 Prozent wie im April 2025 seien typisch für einen Wendepunkt, so Miller. "Wenn man 20 Prozent erreicht, hat man so ziemlich alle Szenarien, die die Menschen am Markt beunruhigen, bereits eingepreist." Amazon …