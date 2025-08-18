Lange galt Tesla als das Maß aller Dinge in der Elektromobilität. Diese Ära scheint nun endgültig vorbei zu sein. Der chinesische Gigant BYD hat den einstigen Branchenprimus im zweiten Quartal 2025 nicht nur eingeholt, sondern regelrecht deklassiert. Neue Marktdaten zeichnen ein düsteres Bild für Elon Musk und sein Imperium, während BYD unaufhaltsam davonzieht.Laut einer aktuellen Analyse des Marktforschungsunternehmens Trendforce wuchs der globale Markt für New Energy Vehicles (NEVs), der neben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär